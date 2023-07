Kultband Coldplay kommt auch 2024 nach Deutschland

Am 20. und 21. Juli 2024 treten Coldplay in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auf, am 15. und 17. August 2024 heizen Hits wie «Viva la vida» den Besuchern des Münchner Olympiastadions ein. Volle Häuser und ein «Sky full of stars» sind jetzt schon garantiert.