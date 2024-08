Kultregisseur Tim Burton stand fast vor seinem Karriereende

Ehrlich gesagt, habe er nach «Dumbo» nicht gewusst, ob er noch weiterarbeiten wollte. «Ich dachte, das könnte es gewesen sein, wirklich», erzählt Burton. «Ich hätte mich zur Ruhe setzen können, oder ich hätte... nun, ich wäre nicht wieder Animator geworden, das ist vorbei», erinnert er sich lachend und fügt an: «Aber es hat mir neue Energie gegeben.» Oftmals sei es in Hollywood so, dass man versuche, verantwortungsvoll mit Budgets und anderen Dingen umzugehen, dabei könne man sich aber manchmal ein wenig verlieren. Es habe ihn «in dem Gefühl bestärkt, dass es wichtig ist, dass ich das tue, was ich tun möchte, denn dann haben alle etwas davon».