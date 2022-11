Kultsänger Boy George will Dschungelkönigin werden

Boy George will im Dschungelcamp alles geben

Der unter anderem mit dem zeitlosen Hit «Do You Really Want to Hurt Me» bekannt gewordene Musiker schwor ausserdem, in der Dschungelshow so sehr wie möglich Boy George zu sein und damit seinem exzentrischen Ruf gerecht zu werden. «Hör mal zu, ich denke nicht, du solltest an einer Show wie dieser teilnehmen, wenn du nicht dein Bestes geben willst», so George. «Ich betrete nie die Bühne und denke, ich werde eine halbherzige Performance abliefern.»