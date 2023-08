Kultur pur: Diese Schätze lassen sich in Bologna entdecken

Kulinarisch verwöhnen drei Restaurants: Die in einem Bauernhaus gelegene «Trattoria Le Marzoline», das «Aurevo Pool»-Restaurant sowie das Fine Dining Restaurant «Il Grifone» im Palazzo. Highlight ist das Restaurant «Treno Reale»: In einem historisch detailgetreu restaurierten Speisewagen des königlichen Zuges aus dem Jahr 1921 begeben sich die Gäste auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit. Eine private Kunstsammlung aus aller Welt des Resort-Eigentümers lässt sich auf dem Gelände und der «Wunderkammer» entdecken. In der Privatkapelle des historischen Palazzo von 1705 befinden sich zwei weitere, besonders wertvolle Stücke: Eine getreue Reproduktion des Gregorianischen Kalenders und ein Ölgemälde auf Leinwand des Papsts Gregor VIII.