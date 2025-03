Kumpel von Chuck Norris: Kampfchoreograf Richard Norton ist tot

Richard Norton wurde am 6. Januar 1950 in Croydon, einem Vorort von Sydney, Australien, geboren und begann mit elf Jahren mit Judo. «Der einzige Nachteil war, dass ich ziemlich klein und dünn war ... also wurde ich zum Kanonenfutter für einige der älteren, grösseren Schüler!», sagte er laut «The Hollywood Reporter». Nachdem er in der High School auch noch Karate entdeckt hatte, bildete er Türsteher und Sicherheitspersonal aus und wand dabei Techniken aus dem Boxen, Judo und Ringen an.