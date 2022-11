Künstler Banksy enthüllt Kunstwerk in der Ukraine

Weitere Werke im Kriegsgebiet?

Borodjanka gehört zu jenen Orten, die in der ersten Phase der russischen Invasion am stärksten zerstört wurden. Auch andere angebliche Werke von Banksy aus der Ukraine sind in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken aufgetaucht. So berichtet «The Guardian» von einem weiteren Streetart-Kunstwerk, dass einen kleinen Judo-Kämpfer zeigt, der einen erwachsenen Gegner auf die Matte schmeisst. Die Echtheit dieses Werkes ist allerdings noch nicht offiziell von Banksy bestätigt.