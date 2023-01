Künstliche Intelligenz auf Abwegen: Drei Fakten zum Horror-Hit «M3gan»

Seit dem 5. Januar ist der Horrorfilm «M3gan» in ausgewählten Ländern im Kino zu sehen. Am 12. Januar läuft der Streifen endlich auch in Deutschland an. Und die Vorfreude ist gross: Der offizielle englische Trailer wurde bei YouTube über 24 Millionen Mal angeklickt. Einzelne Szenen gingen in den sozialen Medien bereits viral und an den Kinokassen konnte der Film am ersten Wochenende überzeugen - allein in den USA nahm er über 30 Millionen Dollar ein. Spannende Fakten zum Horror-Hit gibt es hier.