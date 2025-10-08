Kürbisravioli in goldener Salbeibutter

2. Für den Pastateig das Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche geben und in der Mitte eine Mulde formen. Die Eier aufschlagen und zusammen mit dem Olivenöl und Salz in die Vertiefung geben. Mit einer Gabel die flüssigen Zutaten verquirlen und dabei nach und nach das Mehl von den Rändern einarbeiten. Sobald eine krümelige Masse entstanden ist, den Teig etwa 10 Minuten kräftig kneten, bis er glatt und elastisch wird. Den fertigen Teig in Frischhaltefolie einschlagen und mindestens 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.