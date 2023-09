Ethan Hawke (52) ist mit einem Überlandbus der Firma Greyhound zum Filmfestival in Toronto angereist. Die eher beschwerliche Transportmethode wurde notwendig, da zuvor drei Flüge des Hollywood–Stars in die kanadische Filmmetropole gestrichen worden waren, wie Hawke dem «People»–Magazin berichtete. Auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) lief mit dem Film «Wildcat» eine Regiearbeit des 52–Jährigen, in der Tochter Maya Hawke (25) die Hauptrolle spielt.