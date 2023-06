Kurioser Auftritt in Glastonbury: Lana Del Rey von Bühne eskortiert

Lana Del Rey: «Meine Frisur hat so lange gedauert»

Gleich zu Beginn ihres Auftritts entschuldigte sich Del Rey für ihr Zuspätkommen. «Ich bin so verdammt spät dran, dass sie mein Set abbrechen könnten. Es tut mir leid, meine Frisur hat so lange gedauert», erklärte der Musik-Star dem anwesenden Publikum. Während ihres laufenden Gigs holte Del Rey dann noch eine Stylistin auf die Bühne, die weiter an ihrer Frisur arbeitete, und kündigte zudem an, durch ihre Performance «eilen» zu wollen.