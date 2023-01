Kurt Krömer: Neues Bühnenprogramm wird «zu 90 Prozent autobiografisch»

Ähnliches Interesse scheint an Krömers Fingernägeln zu bestehen, die der Komiker aus Solidarität mit der LGBTQ+-Szene lackiert, nachdem ihm Dragqueens des BKA-Theaters in Berlin erzählt hatten, wie viel Ablehnung ihnen immer noch entgegenschlägt. «Wenn ich diesen Quadratzentimeter Daumen mit Farbe anmale und jeden Tag darauf angesprochen werde, dann merke ich, dass wir noch ein bisschen was vor uns haben.»