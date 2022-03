Neues Buch

Kurt Krömer über Depressionen: «Die Gewissheit war ein grosser Schritt»

In einem neuen Buch spricht Kurt Krömer über seine Depressionen und wie er diese in den Griff bekommen hat. In einem Interview hat er nun zu seiner Diagnose erklärt: «Die Gewissheit war ein grosser Schritt. Und ich wusste endlich, wohin ich damit muss. Das hat natürlich alles verändert.»