Kurt Krömer wird 50: Anarchie und Entertainment

Wie Krömer, der am 20. November 1974 in West–Berlin als Alexander Bojcan zur Welt kam, in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" berichtete, begann er seine schrille Komiker–Karriere bereits als Jugendlicher. Seinen berüchtigten trockenen Humor und die Eigenart, sein Gegenüber mit dreisten Unverschämtheiten auflaufen zu lassen, habe er in seiner Schulzeit in rauen Arbeiterbezirken wie Neukölln und dem Wedding auch als Überlebensstrategie entwickelt.