Kurz nach Fritz Weppers Tod: Seine Witwe Susanne Kellermann wird 50

Ein Geburtstag, der von Trauer überschattet ist: Erst vor wenigen Tagen musste Susanne Kellermann (50) Abschied von Ehemann Fritz Wepper (1941–2024) nehmen, am heutigen 19. April wird die Filmemacherin 50 Jahre alt. Am 10. April fand in München die Trauerfeier für Wepper statt, die TV– und Filmlegende war im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern gestorben. Wie die «Bild»–Zeitung berichtete, war die Stimme des Schauspielers bei der Trauerfeier vom Band zu hören: «In der vollkommenen Gegenwart, in der Fülle des Hier und Jetzt, kann der Augenblick Ewigkeit werden. Man wird geboren, wächst, wird alt und muss sterben. Daher kommt der Begriff der Zeit, die zerfliesst. Aber vom kosmischen Standpunkt aus ist Vergangenheit und Zukunft im Hier und Jetzt.»