Kurz nach ihrer OP: Königin Sonja hat das Krankenhaus verlassen

Erfolgreicher Eingriff bei Königin Sonja

In der Klinik war der 87–Jährigen ein Herzschrittmacher implantiert worden. Das hatte das norwegische Königshaus zuvor bekannt gegeben. Die 87–Jährige war bereits am 11. Januar in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie während eines Skiausflugs in Lillehammer Vorhofflimmern bekommen hatte. Zwischenzeitlich war Königin Sonja wieder zuhause, bevor sie sich dem Eingriff am 16. Januar unterzog. Dieser «war erfolgreich und der Königin geht es gut», schrieb der Palast anschliessend.