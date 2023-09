Kurz nach ihrer Verlobung: Nicole Scherzinger ist nach London gezogen

Nicole Scherzinger (45) wusste immer, sich vorteilhaft zu präsentieren. Da wirkt es beinahe etwas sympathisch unbeholfen, wie sie sich in die typisch knallrote Londoner Telefonzelle zwängt, um anzuzeigen: Ich bin angekommen. Das Instagram–Video ist Nicole Scherzingers (45) humorvolle Hommage an die englische Hauptstadt, ihre neue Heimat. Scherzinger hat sich im Juni mit dem ehemaligen schottischen Rugby–Spieler Thom Evans (38) verlobt und teilt der Welt nun mit: Ich befinde mich in meiner «UK Girl»–Ära.