Kurz nach Pärchen-Debüt: Verlobung bei Lukas Gage und Chris Appleton?

Chris Appleton: «Ich bin sehr verliebt»

Erst im vergangenen Monat zeigte sich das Paar erstmals bei einem Event in Hollywood. Mitte März schwärmte Chris Appleton in der «The Drew Barrymore Show»: «Ich bin sehr verliebt.» Das Paar urlaubte bereits zusammen in Mexiko. Auf ihren Instagram-Profilen posteten sie gemeinsame Schnappschüsse.