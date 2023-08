Kurz nach «Subtract»: Ed Sheeran deutet neue Veröffentlichung an

«Der Herbst kommt» - und ein neues Album von Ed Sheeran?

Die Ansage in Minneapolis war nicht Ed Sheerans erste Anspielung auf den Herbst. In einem Video, das er auf Instagram veröffentlicht hat, hält der Songwriter eine Lego-Version seiner selbst in die Kamera. Das Männchen trägt ein Shirt mit der Aufschrift «Autumn is coming». «Der Herbst kommt» also.