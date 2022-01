Kurz nach Verlobung: Luca Hänni und Christina Luft haben Corona

Das Paar sei seit Tagen schon vorsichtshalber zu Hause geblieben «und jetzt natürlich gemäss aller Vorsichtsmassnahmen in Quarantäne», teilen die «Let‹s Dance»-Stars weiter mit. Sie fühlten sich «etwas grippig», so Luca Hänni. «Wir ruhen uns jetzt erstmal aus und werden gesund.» Beide seien «durchgeimpft», schreiben sie zudem. «Wir melden uns ab. Ihr wisst Bescheid, uns geht›s gut, wir kommen klar», sagt Luft am Ende des Videos, das die beiden unter einer Decke zeigt.