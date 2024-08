Kurz und lang: Plisseeröcke feiern diesen Sommer ihr Trend-Comeback

So sehen Fashionistas aus

Das US–amerikanische Model Olivia Palermo (38) bewies mit ihrem ebenfalls weissen Look auf Instagram Modegespür. Ihren langen Plisseerock schmückte ein Bund mit Azteken–Muster, das auch das edle Jackett aufgriff. Um die beiden Teile in den Mittelpunkt zu rücken, kombinierte sie dazu ein einfarbiges Oberteil in Schwarz, das mit ihrer kleinen Tasche matchte. Glänzende Stiefeletten mit einem dünnen Absatz gaben dem luxuriösen Ensemble den finalen Touch. So geht ein Fashion–Week–Look!