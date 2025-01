Kurz vor dem Dschungelcamp: Maurice Dziwak ist Vater geworden

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet in diesem Jahr am 24. Januar in die neue Staffel. Neben Neu–Papa Dziwak begeben sich unter anderem Lilly Becker (48), Ex–«DSDS»–Star und Schlagersängerin Anna–Carina Woitschack (32), «Prince Charming»–Star Sam Dylan (33) und Fussballkommentator Jörg Dahlmann (66) in den australischen Busch. Auch Alessia Herren (22) ist mit dabei. Sie tritt in die Fussstapfen ihres verstorbenen Vaters Willi Herren (1975–2021).