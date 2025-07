Kurz vor der Hochzeit: Leyla Lahouar hat grosse Schmerzen

Die einstige «Bachelor»–Kandidatin Leyla Lahouar und der ehemalige «Love Island»–Teilnehmer Mike Heiter lernten sich im Januar 2024 im Dschungelcamp kennen. Aus der Reality–TV–Bekanntschaft wurde schnell eine Beziehung, bereits im Oktober hielt Heiter dann live im «Promi Big Brother»–Container um die Hand seiner Partnerin an. Nach der standesamtlichen Zeremonie am 5. Juli ist für Ende August eine grosse Feier an der Amalfiküste in Italien geplant, die live übertragen werden wird.