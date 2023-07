Kurz vor Fristende: Kevin Costners Noch-Ehefrau ist ausgezogen

Erbitterter Rosenkrieg um Auszug und Einrichtungsgegenstände

Zuvor hatte es über Wochen und Monate teilweise in der Öffentlichkeit ausgetragene Konflikte um Baumgartners Auszug aus dem ehemals geteilten Anwesen gegeben. So wollte sie zunächst länger dort wohnen bleiben, als im Ehevertrag ursprünglich vorgesehen ist. Costner bestand hingegen auf dem dort festgelegten Zeitplan. Letzten Endes ordnete ein Richter an, dass Baumgartner bis zum 31. Juli weg sein müsse.