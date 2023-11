Kurz vor «Promi Big Brother»-Start: Yeliz Koc hatte einen Autounfall

Kontrolle auf nasser Fahrbahn verloren

Am heutigen Mittwoch reist die 30–Jährige nach Köln, wo sie die nächsten Tage bis zum Einzug in die Sat.1–Show in einem Hotel bleiben muss. Zuvor sollte sie noch einen PCR–Test machen. Doch auf der Fahrt dorthin passierte es. Am Abend des 14. November schildert Yeliz Koc in mehreren Video–Sequenzen, was genau geschehen ist. «Ich habe keinen Führerschein, das heisst, ich habe auch kein Auto», beginnt sie. Deshalb habe sie ihr Reality–Kollege Yasin Mohamed (32) mit dem Porsche ihres Stiefvaters hinfahren wollen. Dieser habe sie noch gewarnt: «Fahrt langsam, das Auto ist ein bisschen schwieriger zu fahren.» Auf rutschiger Fahrbahn sei dann tatsächlich das Heck ausgebrochen. «Wir sind ganz langsam gefahren, aber der Boden war nass, überall lagen Blätter rum». Dann passierte es: «Wir haben uns zwei oder drei Mal gedreht, das Auto war ausser Kontrolle. Und dann sind wir in ein anderes Auto reingeknallt.»