«Muse dieser Generation»

In der 23. Ausgabe «CR Fashion Boom Muses» zeigt sich der Reality–TV–Star mit raspelkurzen Haaren à la Bianca Censori, die neue Partnerin ihres Ex Kanye West (46), und in verschiedenen Outfits, darunter ein einfaches weisses Top oder ein schwarzer Pullover in Kombination mit weissen Socken. «Kim Kardashian, die aus dem Reality–TV kommt, zum Wirtschaftsmogul aufgestiegen ist und bahnbrechende Reformen im Strafvollzug angestossen hat, ist die Muse dieser Generation, die neu definiert, was es bedeutet, zu inspirieren», heisst es in einem Posting des Magazins.