Kurzer Pony! Zendaya mit neuer Frisur kaum zu erkennen

Dramatische Schleppe

Aber auch die schwarze Kreation des italienischen Labels mit dem höchst ungewöhnlichen Schnitt hatte es in sich. Der überraschende Hingucker bei Zendayas dramatischem Look war eine schwanzähnliche Schleppe, die auf der Rückseite der Künstlerin weit nach hinten abstand. Dagegen wirkten der schwarze Seidenrock und das schwarze Rollkragen–Top mit den Knoten–Details an den Armen fast schon klassisch.