Kürzungen bei RTL: VOX verabschiedet Magazin «Prominent»

Zuschauer müssen in Zukunft auf das VOX–Magazin «Prominent» verzichten. Nach fast 20 Jahren wird die Sendung eingestellt. Auch das TV–Magazin «Gala» bei RTL fällt weg, wie der Sender mitteilte. Im Rahmen von Sparmassnahmen muss auch das Kurzformat #VOXStimme weichen. Dafür soll «Exclusiv» mehr Raum bekommen. Ab dem 17. Januar soll die Sendung mit Frauke Ludowig (61) und Rebecca Mir (34) jeden Tag ausgestrahlt werden. Somit erhält die Show einen zusätzlichen Sendetag.
Auch das Morgenprogramm ändert sich. Ab Frühjahr 2026 starten RTL und ntv montags bis freitags zwischen 6 und 9 Uhr ein gemeinsames Format. In diesem Zuge entfallen die bisherigen Sendungen «Punkt 6», «Punkt 7» und «Punkt 8». In der Primetime setzt RTL zukünftig verstärkt auf investigative Formate wie «Team Wallraff» und «stern investigativ» sowie das Magazin «Extra».
«Prominent» startete 2006
Mit «Prominent» wird ein langjähriges Magazin eingestellt: Seit 2006 zeigte VOX das Boulevardmagazin. Für Moderatorin Laura Dahm (39) steht ein Abschied nach über sieben Jahren bevor. Seit Februar 2020 wurde die Sendung nur noch sonntags ausgestrahlt. Zuvor war es täglich im Programm zu finden. Das Magazin «Gala» startete 2022 bei RTL. Zunächst moderierte Annika Lau (46) allein, bevor Janin Ullmann (44) sie ab Juli 2025 unterstützte. Das Shortformat #VOXStimme hatte das Programm ab September 2021 ergänzt.