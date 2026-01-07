Kürzungen bei RTL: VOX verabschiedet Magazin «Prominent»

«Prominent» startete 2006

Mit «Prominent» wird ein langjähriges Magazin eingestellt: Seit 2006 zeigte VOX das Boulevardmagazin. Für Moderatorin Laura Dahm (39) steht ein Abschied nach über sieben Jahren bevor. Seit Februar 2020 wurde die Sendung nur noch sonntags ausgestrahlt. Zuvor war es täglich im Programm zu finden. Das Magazin «Gala» startete 2022 bei RTL. Zunächst moderierte Annika Lau (46) allein, bevor Janin Ullmann (44) sie ab Juli 2025 unterstützte. Das Shortformat #VOXStimme hatte das Programm ab September 2021 ergänzt.