Kurzurlaub: Prinz William verbringt einige Tage mit König Charles III.

Der Prinz hatte Charles kürzlich erstmals seit mehr als einem Jahr wieder persönlich gesehen. Der 41–Jährige, der mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (44) sowie den beiden Kindern des Paares in Kalifornien lebt, war nach London gereist. Die beiden sollen sich für rund 50 Minuten getroffen und ebenfalls im Privaten einen Tee getrunken haben, wie die BBC unter Berufung auf den Palast berichtete. Nach dem Treffen, das als erster Schritt zu einer Verbesserung des Verhältnisses gilt, soll Harry laut mehrerer Medienberichte gut gelaunt gewirkt haben. William und Harry sollen sich nicht gesehen haben.