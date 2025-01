Kuschelige Fellmütze: Dieses stylische Accessoire versüsst den Winter

Doppelt hält besser

Was passt am besten zu einer Fellmütze als ein weiteres Pelz–Teil? Mode–Influencerin Teresa Ganser machte sich in einem dunkelbraunen Kuschel–Hut und einem braunen Fellmantel zu einem Dinner auf. Nicht nur die Fell–Pieces, auch ihre langen Handschuhe und ihre schwarzen Moon Boots kamen der Content Creatorin in der Kälte zugute. Noch glamouröser machte ihre gesteppte Crossbody–Bag mit goldener Schnalle den winterlichen Look.