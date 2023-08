Kuss-Schummelei bei der «Bachelorette» lässt Konkurrenten schäumen

Laues Flirt-Lüftchen auf hoher See

Auf einem «sehr, sehr grossen Katamaran» sticht am nächsten Tag eine Reisegruppe um Jenny zum zweiten Gruppendate in See. Auf dem schaukelnden Boot bittet sie mehrere Wackelkandidaten zum Einzelgespräch. Oliver (27), der wie Jenny in Berlin wohnt, kann seinen Heimvorteil erneut nicht nutzen. In einer Beziehung zu früh übers Zusammenziehen nachzudenken, hält er für einen Fehler. Nach Jennys Geschmack hingegen sollte diese Frage nicht allzu lange vertagt werden: «Stell dir mal vor, du lässt dir zwei, drei Jahre Zeit und stellst dann fest, es passt nicht. Dann habe ich zwei Jahre mit dir verschwendet.» Rumms! Ein ähnlich laues Lüftchen in puncto Anziehungskraft scheint Jenny bei André (30) und David (25) zu verspüren. Auf Jennys Frage nach einem Wendepunkt in seinem Leben berichtet André umständlich von «sehr schwierigen Zeiten» und einer von den Eltern finanzierten Haartransplantation. David, der von ihr wissen möchte, was sie an ihm stört, antwortet sie: Die Gespräche mit ihm seien gut, aber «die Anziehung ist noch nicht so da» - freundlich gesagt.