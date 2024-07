Küsse inklusive: Travis Kelce bei Taylor Swifts Tour in Amsterdam

Mindestens der zehnte Besuch der «Eras»–Tour

Der Besuch in Amsterdam reiht sich in eine Reihe weiterer Konzerte ein, bei denen Taylor Swift von ihrem Partner unterstützt wurde. Travis Kelce besuchte sie bereits bei Auftritten in Argentinien, Singapur, Irland und Frankreich. Im Londoner Wembley Stadion stand er sogar mit auf der Bühne: Der NFL–Star war Teil der Choreografie und trug seine Partnerin beim Song «I Can Do It With a Broken Heart» in Smoking und Zylinder von einem Bühnenbild zum anderen.