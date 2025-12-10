Kussfrischer Glow: Das «Mistletoe Makeup» ist perfekt für Weihnachten

So gelingt der «Mistletoe Makeup»–Look

Das Beste an dem Trend ist, dass er Fehler verzeiht. Da Präzision zweitrangig ist, eignet sich der Stil auch perfekt für hektische Feiertage. Die Basis bleibt so natürlich wie möglich. Statt deckender Foundation kommen leichte Skin Tints und punktuell eingesetzter Concealer zum Einsatz. Ein Hauch von Puder in der T–Zone sorgt für ein «Soft Matte»–Finish, das den weichgezeichneten Effekt des Rouges unterstützt, ohne den natürlichen Glow der Haut zu ersticken.