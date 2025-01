Kyle MacLachlan verdankt seine Karriere verstorbenem David Lynch

Kyle MacLachlan wiederum habe in David einen «rätselhaften und intuitiven Mann» gesehen, in dem «ein kreativer Ozean» brodelte. «Er war verbunden mit etwas, von dem wir anderen uns wünschen, dass wir es erreichen könnten.» Die Freundschaft der beiden habe sich während der Arbeiten an «Blue Velvet» und «Twin Peaks» noch vertieft.