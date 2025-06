Kylie Jenner: Daran starb ihr Hairstylist Jesus Guerrero

Er klagte über Unwohlsein

Einem Bericht der Gerichtsmedizin des Los Angeles County zufolge war Guerrero an der Pilzinfektion Kryptokokkose erkrankt. Sie wird laut des «Centers for Disease Control and Prevention eine Erkrankung durch das Einatmen von Sporen des in der Umwelt vorkommenden Pilzes verursacht. »Die Infektion kann verschiedene Körperteile befallen, führt aber in der Regel zu Infektionen der Lunge oder des Gehirns."