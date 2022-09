Kylie Jenner: Darum verrät sie neuen Namen von Sohn Wolf nicht

Kylie Jenner (25) macht ein grosses Geheimnis um den neuen Namen ihres Sohnes, der im Februar zu Welt gekommen ist. Im März verkündete die Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin bei Instagram: «Zu eurer Information, der Name unseres Sohnes ist nicht länger Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass es der richtige war.» In der US-Talkshow von James Corden (44) erklärte sie nun: «Er ist noch nicht offiziell geändert. Sein Name ist immer noch Wolf, in seinem Pass steht es so, aber das wird nicht sein Name sein. Wir nennen ihn nicht Wolf.»