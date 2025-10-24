Kylie Jenner: Runway-Debüt bei Avril Lavigne inspiriert sie noch heute

Erste Schritte ohne Lampenfieber

Trotz des grossen Moments spürte die Beauty–Unternehmerin keinerlei Anspannung. «Ich erinnere mich, dass ich überhaupt nicht nervös war, ich war so selbstbewusst», erzählte sie der Zeitschrift. Auf besagtem Foto steht sie am Ende des Laufstegs, eine Hand auf jeder Hüfte, in einem schwarzen Minikleid. Das Oberteil bestand aus anliegender Spitze, die an der Taille in Tüll überging. Ihre Nägel waren kurz und schwarz lackiert, das Make–up mit schwarzem Smokey–Eyeliner betont düster gehalten.