Kylie Jenner und Timothée Chalamet feiern Valentinstag in Berlin

Sterne–Restaurant und Premieren–Date

So nun auch in Berlin. Laut «Bild»–Informationen soll das Paar bereits Donnerstag angereist sein und sich noch am selben Abend im veganen Sterne–Restaurant Cookies Cream verwöhnt haben lassen. Am Valentinstag standen für Chalamet dann die Berlinale–Termine an. Über den roten Teppich schritt der Oscar–nominierte Schauspieler wie immer alleine – im Kinosaal setzte sich allerdings Jenner neben ihn, klatschte nach dem Film für ihn und strich ihm zärtlich über die Wange. Dazu gab es Küsschen, Händchenhalten und süsses Gekicher des Paares.