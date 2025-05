Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Partnerlook bei Knicks

Das Paar war in bester Gesellschaft: Neben ihnen sassen Schauspieler Miles Teller und dessen Ehefrau Keleigh sowie Comedian Ben Stiller, der später zusammen mit Chalamet begeistert aufsprang, als das Spiel Fahrt aufnahm. Bereits bei einem Spiel am 10. Mai wurden Chalamet und Stiller gemeinsam gesichtet – seine Basketball–Leidenschaft ist also kein Geheimnis.