Kylie Minogue bekommt eine Las-Vegas-Show

«Es wird eine tolle Zeit»

Gegenüber «Hello!» kündigte sie an: «Es wird eine tolle Zeit! Der Schwerpunkt der Show: Glamour. Ein bisschen Vegas, aber auch Magie!» Neben ihren grössten Hits wird sie wohl auch neue Songs aus ihrem 16. Album «Tension» präsentieren, das am 22. September erscheinen soll. Laut einer Pressemitteilung des Hotels können sich die Fans auf eine High-Couture-Modeästhetik und ein Art-Déco-Design des prämierten Produktionsdesigners Derek McLane freuen. «Das Kreativteam hat eine Umgebung geschaffen, in der die Leute aufstehen, an ihren Tischen tanzen und die Nacht geniessen können», teilt Minogue in der Pressemitteilung mit. «Alles an Kylie spiegelt die Essenz von Voltaire wider», betont Michael Gruber, Produzent der neuen Location. «Ihre Musik macht Spass. Ihr Geist ist absolut ansteckend. Und sie ist in Höchstform, was es zu einem wirklich besonderen Moment für Fans macht, in einer so intimen Umgebung zusammenzukommen.»