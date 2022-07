Kylie-Minogue-Cameo: So reagieren Fans auf «Neighbours»-Finale

Nostalgie pur! Diese Woche wurde nach 37 Jahren die letzte Episode der australischen Seifenoper «Neighbours» ausgestrahlt. In den 1980er Jahren feierte Popstar Kylie Minogue (54) mit der Serie ihren Durchbruch. Für die letzte Episode gab sich der australische Star nochmal die Ehre und kehrte für einen Gastauftritt zurück. Die Fans aus Grossbritannien, die das Serienfinale am Freitagabend (29. Juli) zu Gesicht bekamen, wurden dank Minogue in ihre Jugend zurückversetzt. Auf Twitter teilten einige ihre emotionalen Abschiedsworte für «Neighbours».