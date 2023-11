«Lächerlich»: Oliver Pocher spricht über Amiras Entfolgung

Obwohl er in der ersten Folge seines neuen Podcasts noch davon gesprochen hatte, dass er keinen «Abrechnungspodcast» plane: Oliver Pocher (45) teilt in der neuen Episode von «Die Pochers – frisch recycelt» gegen seine Noch–Ehefrau Amira Pocher (31) aus. Gemeinsam mit Ex–Frau Sandy Meyer–Wölden (40) spricht er in der am Freitag bei Podimo erschienenen Folge über ein beliebtes Thema bei Promi–Trennungen: Wer entfolgt wem bei Instagram und Co.?