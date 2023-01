Im Gegensatz zu Archies Geburt habe sich das Paar «sicherer und ruhiger» gefühlt, als zwei Jahre später Tochter Lilibet zur Welt kam, heisst es dem Bericht zufolge in Harrys Buch. Anfang 2020 waren er, Meghan und Archie nach Kalifornien gezogen, wo die kleine Lilibet am 4. Juni 2021 zur Welt kam. Die Sussexes seien glücklich gewesen, dass sie sich keine Sorgen um Timing, Protokolle oder Journalisten am Eingangstor machen mussten, so der Herzog von Sussex. Auf dem Weg in die Klinik habe es sogar Burger und Pommes für Meghan gegeben.