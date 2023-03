Madonna als Mutter eine Herausforderung für ihre Kinder

Erst im Januar hatte Madonna in dem Magazin «Vanity Fair» über ihr Leben als Mutter gesprochen. In dem Interview, dass nur in den Ländern Italien, Frankreich und Spanien erschienen ist, gesteht sie etwa, dass das Leben ihrer Kinder mit ihr als Mutter sicher «eine Herausforderung» sei.