Lady Gaga kündigt Überraschungs-Album an

«Harlequin» ist eins von zwei Alben zum neuen «Joker»–Film, die am Freitag veröffentlicht werden. Die isländische Komponistin Hildur Guðnadóttir veröffentlicht «Joker: Folie à Deux (Score From the Original Motion Picture Soundtrack». Der Film mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix (49) kommt am 3. Oktober in die deutschen Kinos.