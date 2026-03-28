Lady Gaga: Mother Monster wird 40

Die Maske fällt

Die Maske fallen liess sie nur einmal, am Set ihrer ersten Hauptrolle. In der Rolle der Ally in «A Star Is Born» performte Authentizität und holte den Oscar. Vor ihrem Screen–Test wischte ihr Regisseur Bradley Cooper (51) persönlich das Make–up vom Gesicht, um die «echte» Stefani Germanotta zu sehen. Doch ist diese ungeschminkte Haut wirklich sie? In der Late–Night–Show bei Stephen Colbert betonte sie, dass man das nicht verwechseln dürfe: Dieses natürliche Gesicht sei nicht sie, sondern verkörpere nur die verletzliche Ally.