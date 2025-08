Lady Gaga steuert Song zur zweiten «Wednesday»-Staffel bei

Lady Gaga spielt eine «myteriöse und rätselhafte» Lehrerin

Die neue «Wednesday»–Staffel erscheint in zwei Teilen: Die ersten Folgen gibt es bereits morgen, am 6. August, die weiteren Episoden folgen am 3. September. Lady Gaga wird laut Netflix erst im zweiten Teil zu sehen sein. Die Sängerin wird «die mysteriöse und rätselhafte Rosaline Rotwood spielen, eine legendäre Nevermore–Lehrerin, deren Wege sich mit denen von Wednesday Addams kreuzen», heisst es in einer Mitteilung des Streaminganbieters.