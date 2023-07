Lady Gaga trauert um Tony Bennett: Sie hatten eine «magische Kraft»

Tony Bennett war am 21. Juli im Alter von 96 Jahren in New York City gestorben. 2016 wurde bei ihm Alzheimer diagnostiziert. Seine Familie machte die Erkrankung Anfang 2021 öffentlich. Den Sänger an die Krankheit zu verlieren, sei für Lady Gaga schmerzhaft gewesen. Mit der Alzheimer-Erkrankung gehe eine Lebensphase einher, in der es ein Gefühl der Verletzlichkeit gebe und einen Wunsch, Würde zu bewahren.