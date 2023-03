Lady Gaga tritt nicht bei der Oscarverleihung auf

Traditionell performen die in der Kategorie «Bester Filmsong» nominierten Künstler ihre Lieder live während der Zeremonie. Die Auftritte von Sofia Carson (29) mit «Applause» aus «Tell It Like a Woman», Rihanna (35) mit «Lift Me Up» aus «Black Panther: Wakanda Forever» und Son Lux feat. Mitski & David Byrne mit «This Is a Life» aus «Everything Everywhere All at Once» sind laut Veranstalter fix. Auch der indische Song «Naatu Naatu» aus dem Film «RRR» wird am kommenden Sonntag zum Besten gegeben.