Nachdem sie zunächst überhaupt nicht auftreten sollte, wurde erst wenige Stunden vor der 95. Oscarverleihung in Los Angeles bekannt, dass Superstar Lady Gaga (36) doch ihren nominierten Song «Hold My Hand» aus dem Blockbuster «Top Gun: Maverick» performen würde. Zur zweiten Überraschung des Abends geriet dann Gagas Look auf der Bühne der Academy Awards. Nach einem wie gewohnt glamourösen Auftritt auf dem erstmals nicht mehr roten, sondern champagnerfarbenen Teppich der Oscarverleihung war die Künstlerin auf der Bühne des Dolby Theatre in Los Angeles nämlich so reduziert wie noch nie zuvor im TV zu sehen.